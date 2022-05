RE:cycle of the PENGUINDRUM, nuovo trailer del primo film con scene inedite

A distanza di un anno dall'annuncio di RE:cycle of the PENGUINDRUM, un nuovo progetto legato al celebre capolavoro di Kunihiko Ikuhara, un volto noto nel mondo dell'animazione, lo staff di BRAIN'S BASE ha rilasciato un nuovo filmato promozionale con scene inedite della serie televisiva.

Il progetto in questione aspira a recuperare la storia di Mawaru Penguindrum in due film che verranno trasmessi al cinema durante il corso del 2022. Il primo di essi ha già compiuto il suo debutto in Giappone ed è balzato immediatamente all'occhio che Studio BRAIN'S BASE, insieme al regista, hanno voluto fare le cose in grande per questo ritorno del franchise attraverso delle scene inedite rispetto alla serie televisiva.

Il nuovo trailer di RE:cycle of the PENGUINDRUM, che potete apprezzare in calce alla notizia, evidenzia infatti una nuova 'Principessa' e alcune sequenze mai viste nella storica serie animata. Il secondo di questi due film dovrebbe compiere il suo debutto a luglio nei cinema del Giappone. Sul fronte italiano non ci sono invece novità di un possibile approdo dei lungometraggi nel Bel Paese, ad eccezione della serie di Mawaru Penguindrum recentemente riproposta in Italia grazie a Yamato Video.

E voi, invece, siete interessati a questi film? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.