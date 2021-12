RE:cycle of the PENGUINDRUM, primo trailer per il film in uscita nel 2022

Mawaru Penguindrum è un must dell'animazione giapponese, un vero e proprio capolavoro frutto del genio di Kunihiko Ikuhara, già protagonista di quel gioiellino de La Rivoluzione di Utena, che ha persino ricevuto uno straordinario doppiaggio in italiano grazie agli sforzi di Dynit.

Per festeggiare il 10° anniversario di Mawaru Penguindrum, il team ha aperto una raccolta fondi per realizzare un nuovo film che ripercorresse la trama dell'opera ma con l'aggiunta di scene inedite. La campagna crowdfunding è stata un successo tant'è che l'obiettivo di mettere da parte 77mila euro è stato superato in appena 3 minuti dall'inizio della raccolta fondi. In poche ore, infatti, la cifra era aumentata vertiginosamente fino ai 420mila euro e chissà che tale accoglienza non possa convincere la produzione ad ampliare i loro progetti.

Ad ogni modo, nei giorni scorsi è finalmente stato svelato un primo teaser trailer per il lungometraggio in questione, intitolato RE:cycle of the PENGUINDRUM, atteso al debutto nelle sale cinematografiche in Giappone a partire dal prossimo 29 aprile. Non ci resta dunque che rimandarvi alla clip promozionale in calce alla notizia.

E voi, invece, che aspettative avete per questo progetto? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.