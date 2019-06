Re-Destro entra in gioco in My Hero Academia capitolo 232

Sin dalla prima apparizione in My Hero Academia, l'Armata di Liberazione dei Quirk ha avuto come obiettivo quello di liberare i superpoteri dal giogo crudele della società. È proprio per questo che, usando le loro società e fonti economiche, Rikiya Yotsubashi e gli altri generali hanno messo su un'intera cittadina libera da regole di utilizzo.

Il capitolo 231 di My Hero Academia aveva finalmente fatto arrivare un membro della League of Villain nella torre centrale: Twice. Il clonatore è riuscito a distruggere i suoi problemi psicologici e ha iniziato a doppiare se stesso e i membri della League of Villain all'ultimo piano dell'edificio, dove si trova da solo davanti a Rikiya Yotsubashi. Subito dopo essersi clonato, però, Re-Destro mostra la sua forza.

Come hanno mostrato anche gli spoiler del capitolo, Re-Destro è dotato di un quirk di tipo potenziamento che permette all'utilizzatore di ingrandire i suoi arti e sprigionare una potenza senza pari. Con questo elimina parte dei cloni di Twice in brevissimo tempo. Tuttavia, rimane ancora il clone di Shigaraki, che ingaggia un combattimento con il leader nemico.

Mentre Re-Destro tiene bloccato il clone di Shigaraki, inizia a raccontare la storia sulla "Madre dei Quirk" e di come il mondo fosse in tumulto alcuni anni prima a causa della comparsa dei superpoteri. E perciò Yotsubashi, in nome di quella donna e della lotta di Destro verso il governo, continuerà a liberare sempre più persone dalla morsa delle leggi.

Tuttavia, durante il discorso, il vero Tomura Shigaraki arriva alla base della torre, appoggiandoci la mano sopra e, quindi, polverizzandola completamente. Dalle macerie, emerge Yotsubashi che finalmente affronta Shigaraki. My Hero Academia sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus la prossima domenica sera.