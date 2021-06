RE-MAIN, l'anime sulla pallanouoto si mostra ai MAPPA Stage, ecco il trailer

Ci siamo, il MAPPA Stage 2021 sta sganciando le prime bombe. Dopo il nuovo promo di The Idaten Know Only Peace, questa volta è il turno di un trailer su RE-MAPPA, l'atteso anime incentrato sulla pallanuoto.

In occasione dei suoi dieci anni di attività, lo studio d'animazione che in questi ultimi anni sta dominando la scena ha organizzato i MAPPA Stage 2021. La manifestazione, che si sta svolgendo in queste ore in streaming, offre uno sguardo sul futuro di Studio MAPPA, un futuro che ha dei nomi ben precisi, ossia Jujutsu Kaisen 0, Chainsaw Man e L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2.

Lasciando per ultimi gli annunci più succulenti, MAPPA ha allietato l'attesa con un trailer su RE-MAIN, l'anime slice of life sulla pallanuoto scritto da Masafumi Nishida. La trama di questo nuova serie segue la storia di Minato, un ragazzo che ha smesso di giocare a pallanuoto a causa di un incidente avvenuto quando frequentava il terzo anno delle scuole medie. Quando comincia a frequentare il liceo, decide di riprendere in mano la sua vita tornando a praticare il suo sport preferito, ma la sua squadra, composta da giovani inesperti, incontra diversi problemi.

Il filmato, che trovate in calce all'articolo, mostra i protagonisti dell'opera, nonché le spettacolari sequenze animate in cui i protagonisti nuotano in piscina. Cosa ne pensate di questa novità? Nel frattempo, ecco le prime immagini trafugate di Chainsaw Man.