Re-Main: il nuovo anime dello Studio MAPPA è arrivato su Yamato Animation

Dopo tanta attesa, finalmente Re-Main è arrivato in Italia con Yamato Video. Il nuovo anime dello Studio MAPPA, basato sul gioco della pallanuoto, porta una vivace rinfrescata a queste calde giornate estive. Scopriamo il primo episodio di questo grande debutto nel palinsesto estivo.

Re-Main racconta le vicende di Minato, un talentuoso ragazzo che nei tre anni delle scuole medie si è distinto per le sue doti nel gioco della pallanuoto, arrivando a vincere un importante torneo nazionale con la sua squadra. Un giorno, però, tornando a casa da una partita, ebbe un grave incidente in auto. A causa di questo sfortunato evento, il ragazzo finì in coma per ben sei mesi e tre settimane.

Intitolato, "Scusate, ma chi siete?", il primo episodio del nuovo anime di Studio MAPPA comincia esattamente nel momento del suo risveglio. Alzandosi dal suo letto di ospedale, Minato si rende conto di aver perso la memoria di qualsiasi avvenimento accaduto nel corso degli ultimi tre anni. Delle sue gloriose vittorie con la squadra di pallanuoto non ha dunque alcun ricordo.

Dopo mesi di riabilitazione e studio, Minato promette a sua madre di tornare a giocare a pallanuoto. Ben presto, però, realizza che non raggiungerà mai più i livelli toccati in precedenza e questo pensiero lo porta a desistere. Una notte, la sua giovane sorellina, presente al momento dell'incidente in auto, ha un incubo che le fa rivivere quel tragico momento: così come Minato, rimasto indietro di tre anni, anche la sua famiglia è rimasta bloccata in quel giorno terribile e non è mai andata avanti.

Accettato in un liceo non proprio facoltoso, viene invitato nel club di pallanuoto. L'invito, però, viene rispedito al mittente. L'anime, il cui nome è tratto da una regola del gioco della pallanuoto, sembra promettere bene; un vero rimedio all'afa estiva.

Ecco il trailer di Re-Main al MAPPA Stage 2021. Riviviamo l'annuncio di Re-Main, l'anime sulla pallanuoto di MAPPA.