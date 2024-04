Re:Monster è il nuovo, sorprendente isekai dallo studio di Konosuba

L'entusiasmo dei fan degli anime è alle stelle: la primavera, infatti, porterà con sé il ritorno di alcune serie amatissime del genere isekai, come Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation e Konosuba. Tra le molteplici proposte di questa stagione, Re:Monster sta catturando l'attenzione della community con le sue premesse coinvolgenti.

Re:Monster è un titolo nato come light novel nel 2012 e conclusosi dopo cinque anni con il decimo volume. Il debutto animato di questa produzione è avvenuto il primo aprile di quest'anno, suscitando un interesse significativo tra gli spettatori di tutto il mondo.

La trama di Re:Monster presenta una premessa affascinante: dopo una morte prematura, il protagonista, Tomokui Kanata, si reincarna in un goblin di basso livello dotato di un appetito insaziabile. La sua unica via per rafforzarsi è nutrirsi degli avversari sconfitti: grazie a questa abilità, Kanata scala rapidamente le gerarchie all'interno della sua tribù. Con le memorie della sua vita precedente che tornano a galla, un nuovo corpo e un appetito eccezionale, Tomokui è pronto ad esplorare le profondità di questo mondo fantasy.

Lo studio d'animazione incaricato della trasposizione animata di Re:Monster è lo Studio Deen, noto per essersi occupato di serie del calibro di Konosuba e Fate/stay Night. Ad occuparsi della regia è Takayuki Inagaki, affiancato dallo sceneggiatore Hiroshi Yamaguchi, entrambi esperti nel genere fantasy grazie alle loro collaborazioni passate su titoli come Rosario to Vampire. La colonna sonora è affidata a Go Sakabe, noto per il suo lavoro su Date A Live. Nell'attesa di immergersi in un nuovo episodio, perché non leggere la nostra intervista a Nobuyoshi Habara, uno dei registi del remake de La corazzata Yamato?

