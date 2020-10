Il re dei seinen è Kingdom: ecco quando è diventato tra i manga più venduti

Quando si pensa ai manga più venduti di questi ultimi anni subito si pensa a ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti, anche se entrambi sono stati scavalcati dal successo esplosivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che ha conquistato 2019 e 2020. Ma da diversi anni sul podio o nella top 5 c'è sempre un altro manga meno conosciuto in occidente: Kingdom.

Nato nel 2006 dalla mente di Yasuhisa Hara, è ormai da 14 anni in pubblicazione su Weekly Young Jump, rivista seinen di casa Shueisha. Nel corso del tempo ha visto finire tanti manga come Gantz, Tokyo Ghoul e altri molto famosi, ma lui non si è mai fermato. Nel corso degli ultimi anni invece, nonostante il grandissimo numero di volumi - oltre i 50 - ha continuato a vendere e a migliorare.

Quand'è che Kingdom è diventato il re dei seinen e uno dei manga più venduti in Giappone? Possiamo capirlo grazie a un grafico di Josu_ke che ha raccolto tutti i dati di Oricon dal volume 13 di Kingdom in poi. All'inizio il manga vendeva poche copie e soltanto verso il volume 24 ha iniziato a superare la soglia delle 100.000. Un buon risultato ma ben lontano dai fasti attuali: continuando a crescere, ha destato l'attenzione di tanto pubblico. Lo show Ame Talk, molto famoso in Giappone, ha segnato una svolta che ha fatto crescere ancora di più il manga verso le 700.000 copie attuali.

È da almeno 5 anni che Kingdom si conferma come uno dei dieci manga più venduti dell'anno anche se la sua popolarità è soltanto giapponese dato che non gode di un anime forte che possa spingere la sua storia anche all'estero. Al momento Hara ha intenzione di arrivare almeno al volume 100 e, considerato l'andamento attuale, non esagererebbe nel chiamarlo la versione seinen di ONE PIECE in quanto a popolarità. Non a caso ha vinto anche premi superando concorrenti come L'Attacco dei Giganti e altri più famosi in occidente.