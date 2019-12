Re: Zero 2 arriverà nel 2020 insieme a una nuova versione della prima stagione

Risale a marzo 2019 l'annuncio della seconda stagione di Re: Zero, ma da allora non si è saputo più nulla dell'opera tratta dall'omonima light novel di Tappei Nagatsuki e Shinichiro Otsuka. Adesso arrivano i dettagli sulla stagione 2, ma anche una novità per chi ha seguito Re: Zero - Starting Life in Another World alla prima trasmissione nel 2016.

Il sito ufficiale di Re: Zero - Starting Life in Another World ha rivelato che la seconda stagione dell'anime sarà trasmessa a partire da aprile 2020, con il cast e lo staff precedenti che torneranno a lavorarci. Ma, prima di questa seconda stagione, Re: Zero rivivrà in un altro modo.

Dal primo gennaio infatti sarà trasmessa nuovamente la prima stagione di Re: Zero - Starting Life in Another World con un nuovo montaggio e pubblicizzata con la locandina che potete vedere in calce alla notizia.

La nuova versione della prima stagione di Re: Zero - Starting Life in Another World godrà di 25 episodi rivisti con alcune scene inedite e verranno raggruppati e trasmessi in puntate di un'ora ciascuna. A partire dalle ore 22:30 giapponesi del 1° gennaio, i fan potranno trovare questa trasmissione su AT-X, Tokyo MX, TV Hokkaido, KHB Higashinippon Broadcasting Co. Ltd., TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV, TVQ Kyushu Broadcasting Co., Ltd. e BS11.

Re:Zero ha visto il lancio di un OVA, il secondo dedicato alla serie e pubblicato lo scorso 7 novembre 2019, il quale ha adattato il volume Re: Zero Prequel: Bond of Ice.