Re: Zero 2, la disperazione ritorna nel nuovissimo trailer dell'anime

Sono passati ormai diversi anni dal debutto della prima stagione di Re: Zero, un anime che riscosse una tremenda popolarità all'interno della community mondiale. Dopo diversi mesi di silenzio, la produzione ha finalmente rilasciato un nuovo trailer promozionale che annuncia il debutto della seconda serie nel mese di luglio.

Come aveva promesso il profilo ufficiale dell'anime, al termine dell'evento dedicato a Re: Zero 2, lo studio White Fox ha finalmente rivelato il nuovo attesissimo trailer e la key visual ufficiale, quest'ultima disponibile in calce alla notizia. Il video promozionale, invece, è possibile ammirarlo in cima alla pagina.

Nel mese di marzo, infatti, a causa del Nuovo Coronavirus la produzione era stata costretta a rinviare la seconda stagione a data destinarsi. Dopo qualche mese di attesa, il team ha finalmente rivelato che il primo episodio debutterà il prossimo 8 luglio. Ne approfittiamo per ricordarvi che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, i diritti sono ancora tra le mani di Crunchyroll che dovrebbe curare la distribuzione dell'anime anche in Italia. La stagione due avrà ben 25 episodi, seppur non è stato ancora confermato, nonostante le voci di corridoio in merito, se la produzione opterà per una distribuzione in "split cour", dividendo la serie televisiva tra la stagione estiva e quella invernale.

Ad ogni modo, il trailer ha mostrato alcuni estratti della nuova saga, tra cui l'apparizione di nuovi temibili nemici e un personaggio vagamente simile a Emilia. E voi, invece, siete interessati a Re: Zero 2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.