Re: Zero 2, il doppiatore di Subaru: 'Qualità altissima, alcune morti vi traumatizzeranno'

Re: Zero torna domani su Crunchyroll, ed i fan non vedono l'ora di vivere le nuove avventure di Subaru, Emilia, Rem e gli altri. In attesa dell'uscita del primo episodio però, ha parlato il doppiatore del protagonista, rivelando che "la qualità della seconda stagione sarà ancora più alta" e che "alcune scene lasceranno il pubblico a bocca aperta".

L'intervista è tradotta direttamente dal giapponese ed è stata pubblicata poche ore fa da Dengeki. In calce potete leggere la versione completa in lingua originale.

Yuusuke Kobayashi ha iniziato parlando della produzione della stagione 2: "Credo sia passato un anno dall'annuncio? Sono felice di poter nuovamente condividere quest'esperienza con i fan, il mondo di Re: Zero ha davvero qualcosa di magico. Negli ultimi quattro anni ho doppiato molto Subaru tra interviste radio, OVA e negli episodi di Isekai Quartet, ed ora siamo finalmente tornati alle origini. Dopo aver letto la sceneggiatura della seconda stagione sono rimasto scioccato. La prima stagione si era conclusa in maniera positiva, mentre con la seconda si torna al punto di partenza. Ci saranno degli episodi molto crudi".

Successivamente, Kobayashi ha parlato della crescita del suo personaggio e rivelato qualche interessante novità: "Personalmente, credo che Subaru abbia già superato il punto di accettazione. Nella prima stagione ha avuto parecchie crisi, mentre ora è conscio di ciò che sta facendo e comprendere il suo potere. Non posso rivelare molto, ma posso dirvi questo: molti personaggi cambieranno radicalmente, molte puntate si chiuderanno con un cliffhanger e le morti di Subaru diventeranno ancora più atroci. Abbiamo addirittura pensato a quanto potessimo effettivamente mostrare in tv. Credo che la qualità sia molto alta, superiore anche alla prima stagione".

