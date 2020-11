Re: Zero 2, forme di Echidna troppo pronunciate rispetto al manga? Su Twitter è polemica

La prima parte di Re: Zero 2 è stata sotto molti fronti in linea con le aspettative, grazie ad una narrativa intricata ma interessante e a un nuovo roster di personaggi estremamente carismatici, tra cui spicca la strega dell'avidità Echidna. Un piccola modifica rispetto al materiale originale, però, ha fatto storcere il naso ad alcuni fan.

Come indicato dall'utente Twitter hiriarengo_sub tramite il post visibile in calce, le forme di Echidna sono state fortunatamente accentuate dagli animatori di White Fox, fino a risultare quasi sproporzionate. La ragazza definisce il comportamento della produzione come "un errore imperdonabile", forse esagerando leggermente, ma trovando comunque il supporto di migliaia di fan.

Secondo parte del pubblico, la scelta sarebbe stata effettuata semplicemente per attirare gli spettatori maschi, visto che generalmente i personaggi più sensuali sono anche quelli che vendono la maggior parte di prodotti commerciali come Funko Pop, action figure e simili. L'aumento delle proporzioni, poi, sembrerebbe non essere riservato solamente ad Echidna, ma anche ad altre streghe come Minerva e Daphne, seppur in misura inferiore.

E voi cosa ne pensate? Reazione esagerata? Fateci sapere la vostra con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la seconda stagione di Re: Zero non è ancora terminata, visto che a gennaio la serie tornerà con altri 12 episodi.