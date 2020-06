Re: Zero 2, importante annuncio in programma per l'11 giugno: ritorno dell'anime in vista?

Il rinvio della seconda stagione di Re: Zero ha lasciato a bocca asciutta milioni di fan della serie anime, ormai in attesa di un sequel da più di sei anni. Dopo mesi di silenzio assoluto però lo studio di animazione ha finalmente deciso di parlare in pubblico, organizzando un evento speciale in live streaming programmato per il prossimo 11 giugno.

In calce potete dare un'occhiata al post pubblicato dal profilo Twitter dell'anime, in cui è riportato quanto segue: "In vista dell'uscita della seconda stagione dell'anime di Re: Zero vorremo parlarvi in diretta! Yusuke Kobayashi (doppiatore del protagonista Subaru Natsuki) e Rie Takahashi (doppiatrice di Emilia) vorrebbero condividere nuove informazioni con voi. Se volete essere tra i primi a scoprire di cosa si tratta, collegatevi l'11 giugno alle 21:00!". A questo punto, sembra ormai scontato che verrà confermata la data di uscita della seconda stagione.

Vi ricordiamo che per prepararvi al meglio alla stagione 2 dovreste recuperare la Director's Cut di Re: Zero, attualmente disponibile su Crunchyroll Italia insieme ai due OVA: Memory of Snow e The Frozen Bond. Il primo è stato integrato nell'episodio 7 di questa nuova versione, mentre il secondo è disponibile sul sito in una sezione apposita.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere le nuove puntate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!