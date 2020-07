Re: Zero 2 inizia ora, il primo episodio è disponibile su Crunchyroll

Dopo ben quattro anni di attesa l'anime di Re: Zero è finalmente tornato, ed ha immediatamente mandato in crash i server di Crunchyroll. Il primo episodio della seconda stagione, intitolato "A Ciascuno la sua Promessa", è ora visibile gratuitamente sul sito streaming per tutti gli abbonati, anche con i sottotitoli in italiano.

In calce potete dare un'occhiata al post Twitter di Crunchyroll Italia ed accedere all'episodio. Esattamente come per quanto accaduto pochi giorni fa con The God of High School, i server sono andati in crash a causa del numero di utenti connessi, ma sembra che questa volta la piattaforma sia riuscita a risolvere tempestivamente i propri problemi.

Nel caso in cui non foste abbonati a Crunchyroll (e non disponeste quindi della versione premium), dovrete aspettare una settimana prima di poter vedere l'episodio. La premiere infatti sarà visibile anche per gli account gratuiti a partire dal 15 luglio 2020.

Vi ricordiamo che Re: Zero 2 sarà composto da ben 25 episodi, trasmessi in due blocchi rispettivamente da 12 e 13 episodi. Dopo il mid-season finale la serie andrà in pausa, e tornerà nel corso della stagione invernale con il secondo cour. L'anime ha adattato, al momento, i primi 9 Volumi dell'opera originale.

