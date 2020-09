Re: Zero 2: il midseason finale arriva su Crunchyroll, quando usciranno i nuovi episodi?

Dopo tredici puntate ricche di azione, violenza e spaventosi colpi di scena, la seconda stagione di Re: Zero va in pausa e si prepara a tornare subito dopo il periodo natalizio. Qui sopra potete dare un'occhiata al primo teaser trailer della seconda parte di stagione, ma vi anticipiamo che sono presenti scene tratte dal midseason finale.

Le prime tredici puntate della seconda stagione di Re: Zero si sono svolte in un unico scenario, ed hanno messo il protagonista Natsuki Subaru di fronte ad una missione letteralmente impossibile. Il ragazzo, in possesso di un potere che gli permette di "ritornare dalla morte", deve salvare l'amica Rem, caduta in un sonno profondo dopo l'attacco di due peccati capitali appartenenti al Culto della Strega.

Bloccato all'interno del Santuario con Emilia, Ram, Otto e Roswaal, Subaru deve anche fare i conti con Garfiel, intenzionato a ucciderlo dopo aver sentito in lui l'odore della strega, fronteggiare la minaccia incombente di una delle bestie demoniache di Daphne, impedire ad Emilia di perdere il senno e, infine, fronteggiare l'abile assassine Elsa, recandosi alla tenuta di Roswaal entro quattro giorni per impedirle di uccidere Petra, Beatrice e Frederica.

Nelle prime dodici puntate i fan hanno assistito a diverse morti ed altrettanti "ritorni" e nell'ultimo episodio, il numero 13, è stato finalmente mostrato il confronto tra Subaru e la strega Satella, colei che gli ha donato il potere di "ritorno dalla morte".

Re: Zero 2 andrà quindi in pausa fino al termine dell'anno corrente, e tornerà su Crunchyroll nel mese di gennaio 2021. I ragazzi di White Fox hanno confermato che la seconda stagione sarà composta da un totale di 25 puntate, dunque per la seconda parte dovremo accontentarci di un episodio in meno.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa prima parte di stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste sapere la nostra, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Re: Zero 2 - Parte 1.