Re: Zero 2, svelati nuovi dettagli su Opening ed Ending Theme

Le novità riguardanti la seconda stagione di Re: Zero vengono date col contagocce, ma fortunatamente fanno ben sperare in vista del suo debutto primaverile. Recentemente infatti, il sito ufficiale dell'anime ha stuzzicato nuovamente i fan, condividendo delle informazioni riguardanti le nuove sigle di apertura e chiusura.

Secondo quanto rivelato poche ore fa, la cantante classe 1996 Konomi Suzuki tornerà ad occuparsi dell'Opening. La ragazza è stata in passato responsabile per la sigla "Redo" e nel corso della sua carriera si è occupata delle sigle di anime del calibro di Fairy Tail e No Game No Life. L'Ending Theme sarà invece affidato a Nonoc, già responsabile per le sigle degli OVA Memory of Snow e Hyouketsu no Kizuna, oltre che per quelle di Astra Lost in Space e Isekai Quartet.

Re: Zero 2 debutterà ad aprile e sarà composto da due cour, ovvero da 22/25 episodi. La prima stagione ha adattato i primi 9 Volumi della light novel, tagliando qualche importante capitolo per non concludere la stagione con un cliffhanger. La seconda dovrebbe presumibilmente animare gli eventi raccontati fino al Volume 17. Considerato che la serie è attualmente in corso con 21 tankobon pubblicati, dovremo sicuramente aspettare qualche anno prima di vedere un'ipotetica terza stagione.

E voi cosa ne pensate? Avete grandi aspettative su questo anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece non l'aveste ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra analisi sulla director's cut di Re:Zero.