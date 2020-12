Re:Zero 2 torna su Crunchyroll Italia il 6 gennaio, tutti i dettagli dall'evento streaming

Pochi istanti fa si è conclusa la live stream di Re: Zero 2, durante la quale cast e produttori hanno confermato la data di ritorno dell'anime. Il secondo cour prenderà il via il 6 gennaio 2021 su AT-X e Tokyo MX in Giappone, e presumibilmente arriverà in simulcast in occidente grazie a Crunchyroll.

Tra le altre novità, lo staff ha confermato che la nuova sigla d'apertura, "Long Shot", è stata affidata a Mayu Maeshima, e che l'Ending Theme "Believe in you" è stato composto dalla cantante giapponese Nonoc. Infine, è stata mostrata la key visual allegata in calce, in cui vediamo Subaru mentre cerca di rompere il time loop.

Insieme alla seconda stagione dell'anime sarà trasmesso anche lo spin-off Re:Zero ~ Starting Break Time From Zero, nuovamente disponibile sul canale YouTube di Kadokawa subito dopo la messa in onda degli episodi della serie principale. Ogni puntata rimarrà disponibile alla visione per due settimane.

La prima metà della seconda stagione di Re: Zero ha visto il protagonista Subaru impegnarsi per salvare l'amica Rem, caduta in un sonno profondo dopo l'attacco di due Peccati Capitali. Nonostante possa contare sul potere del "ritorno dalla morte" il ragazzo si trova di fronte ad una serie di scelte impossibili dopo ogni rinascita, e sembra ancora lontano dal raggiungere il suo obiettivo finale. Nel caso in cui voleste saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Re: Zero 2 - Parte 1.