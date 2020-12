Re: Zero 2 torna presto con i nuovi episodi, online il primo trailer ufficiale

Il sito web ufficiale dell'anime Re: Zero -Starting Life in Another World- ha recentemente pubblicato un nuovo trailer, dedicato al secondo cour della Stagione 2. La serie, in arrivo su Crunchyroll Italia il 6 gennaio 2021, riprenderà la trasmissione della puntata 14 e si concluderà con la messa in onda del venticinquesimo e ultimo episodio.

La seconda stagione di Re: Zero ha preso il via lo scorso 8 luglio, ed ha trasmesso il primo cour da tredici episodi concludendosi il 30 settembre, data di uscita del midseason finale. Successivamente la serie è entrata in pausa, e lo scorso 10 dicembre lo studio di animazione White Fox ha annunciato la data di uscita delle nuove puntate.

La seconda metà di Stagione, questa volta composta da dodici episodi, vedrà il protagonista Subaru impegnarsi per salvare l'amica Rem, caduta in un sonno profondo e rimossa dalla memoria dei suoi compagni dopo l'attacco di due Peccati Capitali. Subaru può ancora contare sul suo potere di "ritorno dalla morte", ma oltre a salvare la ragazza dovrà anche aiutare Emilia a superare il test del Santuario, fare i conti con Garfiel, impedire alle bestie demoniache di Daphne di distruggere il Regno e fronteggiare l'assassina Elsa per impedirle di uccidere Petra, Beatrice e Frederica. Tutto questo entro quattro giorni.

E voi cosa ne pensate? Seguirete i nuovi episodi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Re: Zero 2 - Parte 1.