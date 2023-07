Re: Zero 3, il nuovo poster promozionale annuncia un dettaglio interessante

La livestream dedicata al mondo nipponico MF Bunko J Summer School Festival ha annunciato diverse notizie dedicate alle nuove uscite, adesso è il turno della terza stagione di Re: Zero Starting Life in Another World con una nuova key visual dedicata.

L'annuncio della terza stagione di Re: Zero è arrivato durante l'Anime Japan 2023, evento tenutosi a marzo di quest'anno, e ha visto un trailer con i protagonisti della serie Subaru Natsuki ed Emilia, come mostra anche la nuova key visual, assieme ai nuovi antagonisti che debutteranno in questa parte dell'opera.

A condurre l'animazione della serie sarà sempre lo studio White Fox, mentre l'intero staff dietro la produzione del franchise è possibile visualizzarlo nel trailer in cima all'articolo.

Re:Zero - Starting Life in Another World è l'adattamento anime della raccolta di light novel omonima scritta da Tappei Nagatsuki e illustrata da Shinichirō Ōtsuka. Tre adattamenti manga editi da Media Factory sono stati pubblicati dal 2014 fino al 2019 e ad oggi la collana è stata pubblicata in Italia da J-Pop.

La storia ruota attorno al giovane hikikomori Subaru Natsuki, catapultato all'improvviso in un mondo fantasy. Dopo essere stato aggredito da un gruppo di loschi banditi, la mezzelfa dai capelli argentati di nome Emilia lo soccorre prontamente. Il suo obiettivo è diventare la prossima regina del paese in cui si trovano, Lugunica, e Subaru farà di tutto pur di aiutarla.