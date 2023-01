Re: Zero: annuncio speciale all'Anime Japan, stagione 3 in vista?

Sono passati due anni dalla fine della seconda stagione di Re: Zero e da allora non sono che emerse sporadiche informazioni circa il proseguo della serie animata nonostante l'incredibile successo della saga in tutto il mondo. Qualcosa, tuttavia, sembra cominciare a muoversi in tal senso.

Secondo lo scrittore della novel originale, servirebbero ben 8 stagioni per terminare l'adattamento anime di Re:Zero, per la precisione da 25 episodi ciascuna. Attualmente lo studio White Fox ha realizzato e distribuito due stagioni televisive e, per quanto riguarda un ulteriore sequel, non ci sono tante informazioni a riguardo.

Il silenzio potrebbe però spegnersi a breve visto che agli Anime Japan 2023, la popolare fiera che si terrà dal 25 al 26 marzo, è previsto un annuncio speciale di Re: Zero. L'intera community ha iniziato ad augurarsi che l'annuncio in questione riguardi la stagione 3 visto la portata dell'evento, tuttavia vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità quindi vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine.

