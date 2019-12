Re: Zero, arrivano nuovi dettagli sul numero di episodi della seconda stagione

Stamani è stato confermato che la stagione 2 di Re: Zero, l'anime di Studio White Fox tratto dal manga di Tappei Nagatsuki, debutterà in Giappone ad aprile 2020. Nemmeno il tempo di festeggiare che il sito ufficiale ha deciso di condividere una seconda informazione importante, legata al numero di episodi che comporranno la seconda stagione.

Come potete vedere in calce, è stato annunciato che Re: Zero 2 sarà composta da due cour, ovvero da un totale di 22/25 episodi. Un cour indica generalmente un anime della durata di tre mesi, composto da 12 episodi circa. Iniziando ad aprile quindi, possiamo essere certi che la nuova stagione non si concluderà prima dell'ottobre 2020.

La prima stagione di Re: Zero ha adattato i primi 9 Volumi della light novel, tagliando qualche importante capitolo per non concludere la stagione con un cliffhanger. La seconda quindi, dovrebbe presumibilmente animare gli eventi fino al Volume 17. Considerato che la serie è attualmente in corso con 21 tankobon disponibili, potremmo dover aspettare qualche anno prima di vedere un'ipotetica stagione 3.

E voi cosa ne pensate? State aspettando le nuove puntate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a tutte le novità su Re: Zero 2 annunciate stamattina.