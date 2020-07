Re: Zero, ascoltiamo l'opening della seconda stagione, canzone che ha convinto tutti i fan

I fan dell'opera di Tappei Nagatsuki hanno finalmente potuto vedere la nuova stagione di Re: Zero, tra le novità delle puntate inedite è presente anche un'opening molto originale, che ha subito fatto parlare di sé.

Intitolata "Realize", il brano è stato cantato da Konomi Suzuki, artista responsabile di pezzi presenti in anime quali "No game, no life", "Absolute Duo" e "Freezing Vibration". Nella sigla i fan potranno rivedere tutte le varie morti sperimentate da Subaru nelle puntate della prima stagione, inoltre è presente una breve anteprima dei prossimi eventi che sconvolgeranno il mondo del protagonista. Se non l'avete ancora sentita, in calce alla notizia è presente l'opening dell'anime. Dopo una serie di ritardi e rinvii, l'ultimo dei quali causato dall'emergenza Coronavirus, la seconda stagione di Re: Zero è finalmente disponibile nel catalogo di Crunchyroll, presente con audio originale e sottotitoli in italiano.

La prima parte dell'anime, composta da 12 episodi, andrà in onda per tutta l'estate, riprendendo poi durante la stagione invernale con la messa in onda della seconda parte della stagione. Se siete curiosi di scoprire qualche indiscrezione sullo show, vi segnaliamo l'ultimo trailer ufficiale di Re: Zero incentrato sul protagonista Subaru, inoltre nei giorni scorsi è stata pubblicata anche un'intervista al produttore di Re: Zero.