Re: Zero avrà 8 stagioni? Le parole dell'autore e cosa significano

La serie animata di Re: Zero ha ulteriormente spinto al massimo la popolarità della light novel di Tappei Nagatsuki, oggi un'icona del genere isekai al fianco di titoli del calibro di Sword Art Online. Ma quante stagioni riceverà l'adattamento anime? Ecco le parole dello scrittore del romanzo originale.

La stagione 2 di Re: Zero è stata al di sopra delle aspettative ed ha riscosso un notevole successo, com'era in parte prevedibile visto un prequel che era divenuto virale in rete. L'utente Stride Vollachia, un volto conosciuto per il franchise dal momento che condivide spesso e volentieri alcuni dietro le quinte dell'autore Nagatsuki, è tornato a parlare del futuro della saga.

Qualche giorno fa, infatti, l'utente ha rivelato alcune informazioni appartenenti ad un evento privato a cui il sansei ha partecipato. Durante quella manifestazione lo scrittore del romanzo avrebbe svelato che per completare interamente l'adattamento anime della storia servirebbero ben 8 stagioni da 25 episodi. Ovviamente, si trattano solo di parole prive di conferme da parte dei produttori che comunque hanno l'ultima parola in merito. Il tutto, inoltre, senza considerare il recente trend di adattare anche intere saghe attraverso il format cinematografico. Quello che appare certo, tuttavia, è che l'anime di Re: Zero continuerà ancora, quantomeno con una terza stagione, seppur l'annuncio ufficiale tardi ancora ad arrivare.

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole, quante stagioni riceverà mai Re: Zero? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.