Re: Zero, come apparirebbero i personaggi se fossero reali?

Re: Zero è uno degli anime di stampo isekai più popolari degli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno che ha contribuito insieme a Sword Art Online alla diffusione del genere. Nel tempo si è creata così una grande community di fan attualmente in attesa della terza stagione.

Secondo l'autore della light novel originale, l'anime avrebbe bisogno di 8 stagioni da 25 episodi ciascuna per coprire del tutto la storia di Re: Zero, una cifra piuttosto importante che sottolinea l'articolazione della trama studiata dallo scrittore. Anche se da un po' di tempo a questa parte lo Studio White Fox non ha più rivelato alcuna informazione circa il proseguo della serie televisiva, la community sta continuando a supportare l'opera con manifestazioni di creatività.

Il canale YouTube AI Jissha-ka ha così colto l'occasione per mostrare ai suoi seguaci una serie di ricostruzioni dei personaggi principali dell'anime con la computer grafica e l'intelligenza artificiale. Si tratta di un'iniziativa che tenta di proporre nella realtà l'aspetto di Subaru, Emilia e non solo. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alle illustrazioni in questione nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste ricostruzioni, le considerate tutto sommato realistiche? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.