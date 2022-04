Re: Zero, la conferma dell'autore sul finale: ci sarà un lieto fine

Re: Zero è oggi uno dei titoli di stampo isekai più popolari nel mondo anime. Il merito è soprattutto dell'adattamento televisivo a cura di White Fox che è riuscito a trasporre nel migliore dei modi l'ambientazione e l'immaginario fantasy di Tappei Nagatasuki. A tal proposito, il maestro ha recentemente parlato del finale.

Le avventure di Subaru nel mondo fantasy in cui è stato misteriosamente teletrasportato hanno affascinato decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo tant'è che la light novel originale di Tappei Nagatsuki ed Eiji Umehara ha acquisito una certa notorietà anche al di fuori dal Sol Levante. Lo scrittore della serie di tanto in tanto è intervenuto sulla durata del suo gioiellino e, a suo dire, servirebbero almeno 8 stagioni per completare l'anime di Re: Zero.

Certo, attualmente non si hanno novità nemmeno nei confronti di Re: Zero 3, tuttavia alla luce del successo del franchise è lecito aspettarsi novità a riguardo nei prossimi mesi. Ad ogni modo, per festeggiare il 10° anniversario dell'opera, Nagatsuki ha risposto ad un paio di domande all'interno di un programma televisivo. In particolar modo, ha voluto chiarire un punto fondamentale: la storia avrà un lieto fine. Il maestro ovviamente non ha voluto rispondere alla cosiddetta "waifu war" tra Emilia e Rem, invitando semplicemente i lettori a mantenere la calma e a rassicurarli sulla bontà del finale.

Secondo voi, invece, che finale ha in mente l'autore per Re: Zero? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto.