Re Zero: i doppiatori suggeriscono l'arrivo di una nuova stagione animata, presto novità?

Durante un'intervista rilasciata al portale giapponese Animate Times, i doppiatori di Subaru ed Emilia, Yuusuke Kobayashi e Rie Takahashi, hanno commentato le loro scene preferite della seconda stagione di Re: Zero - Starting Life in Another World. Ma non solo, hanno anche parlato del futuro del franchise.

L'intervista, condotta da Animate Times e tradotta dal portale Somos Kudasai, ha portato i due voice actor a ringraziare i fan per il successo fatto registrare e a parlare delle loro scene preferite della stagione due di Re:Zero. A suscitare la curiosità della community, però, sono stati due particolari commenti, che potrebbero aver involontariamente suggerito l'arrivo di un sequel.

"Grazie mille per aver guardato questa seconda stagione fino alla fine", ha detto Yuusuke Kobayashi, doppiatore di Subaru. "Sebbene sia stata posticipata a causa del Covid-19, penso che la qualità dell'animazione e la performance del cast vocale sia valsa l'attesa. Ero fiducioso che avrebbe soddisfatto le vostre aspettative, ne ero completamente convinto".

"Se possibile, vorrei continuare immediatamente. Tuttavia, compresa la pausa, abbiamo lavorato per quasi un anno e mi sento esausto. Probabilmente non solo io, ma anche il team di produzione. Per ora sarò felice di fare una pausa e riprendere Re:Zero una volta che sarò pronto".

Dunque, quasi sicuramente arriverà una terza stagione animata, anche se non presto come avrebbero voluto i fan. Come suggerito da Rie Takahashi, doppiatrice di Emilia, novità potrebbero essere svelate nel mese di giugno. "Posso dire con orgoglio di aver fatto un buon lavoro. Voglio migliorare le mie capacità e prepararmi in anticipo per il sequel. Ci rivedremo all'evento a giugno!".

In attesa del sequel, vi lasciamo alla recensione di Re:Zero Stagione 2. Vivy: Fluorite Eye's Song, l'anime dall'autore di Re:Zero, diventa un web manga.