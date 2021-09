Re:Zero, le due gemelle Ram e Rem in un cosplay amorevole

Negli ultimi anni, in particolare grazie alle light novel, il genere isekai ha conquistato grosse porzioni del mercato giapponese. Come per ogni tipologia, ci sono prodotti validi e altri meno. Re:Zero - Starting Life in Another World cade nella prima categoria.

Tappei Nagatsuki ha iniziato la pubblicazione di questa lunga serie di light novel nel 2014, affiancato dall'illustratore Shinichiro Otsuka. Sotto l'etichetta MF Bunko J di Media Factory, sono stati pubblicati 27 volumi più spin-off e tanto altro ancora. Il successo riscontrato dalle light novel ha naturalmente permesso la produzione di un adattamento animato molto amato disponibile su Crunchyroll. Da qui, la notorietà di Re:Zero è andata in crescendo, portando al rinnovo e alla messa in onda di una seconda stagione.

Come accade per ogni anime e manga che raccoglie un discreto successo, inizia a fiorire in rete un universo di cosplay a tema. Due personaggi iconici di Re:Zero sono le due gemelle Ram e Rem, una dai capelli rossicci e l'altra dai capelli bluetti. Entrambe vestite da cameriera, fanno il loro ingresso nella storia nell'Arc 2, dove avranno ruoli anche importanti.

La cosplayer Elara Dark si è fatta affiancare da Tenevi Hagane per creare un doppio cosplay di Ram e Rem, come si può vedere nella foto in basso. Sapevate che Re:Zero potrebbe durare per ben otto stagioni?