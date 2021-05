Re: Zero, Echidna prende vita con il cosplay di Kleiner Pixel

Re: Zero è una delle light novel più famose dell'ultimo decennio. Il lavoro di Tappei Nagatsuki, aiutato ai disegni da Shinichiro Otsuka, è in corso d'opera fin dal 2014. Media Factory e MF Bunko J hanno pubblicato ben 26 volumi per la storia isekai, accompagnati da tre racconti brevi paralleli.

Il successo è stato tale da spingere alla creazione di tanti adattamenti differenti. Dapprima è arrivato un manga, poi l'anime pubblicato su Crunchyroll e che ha riscosso un notevole successo. La seconda stagione di Re: Zero ha convinto tutti e ha messo ancora più attenzione su questi personaggi. Uno di quelli più di spicco è sicuramente Echidna, una ragazza introdotta durante il quarto arco narrativo della storia.

Echidna è un personaggio che si muove tra bianco e nero. Pallida e con una pelle quasi di porcellana, sia ciglia che i capelli lunghissimi sono bianchi e le donano un aspetto spettrale, mentre la si vede principalmente vestita di nero con un lunghissimo abito che arriva fino a terra. L'abbigliamento si conclude con un fermacapelli a forma di piccola farfalla nera posta sul lato sinistro della testa.

Echidna ha ricevuto un cosplay negli scorsi giorni dalla bravissima Kleiner Pixel. La cosplayer ha deciso di entrare nel mondo di Re: Zero mostrando ai suoi fan come creare questo personaggio con un video che trovate in alto alla notizia. In basso invece sono presenti le tre foto rese disponibili da Kleiner Pixel e che hanno riscontrato un ottimo consenso su Instagram. Pensate che si sia calata bene nei suoi panni?