Re:Zero, Emilia si mostra in uno splendido poster illustrato da Kyuuta Sakai

Nel corso di queste ultime settimane abbiamo parlato più volte di Re:Zero - Starting Life in Another World, apprezzata serie light novel nipponica scritta da Tappei Nagatsuki trasposta in un'anime, prima per la conferma di una seconda stagione in sviluppo e successivamente per l'arrivo di un nuovo OVA a tema.

Insomma, i fan non potrebbero essere più felici di ora con tutti le novità in arrivo o già disponibili - dopotutto, il secondo OVA è stato trasmesso lo scorso 8 novembre -, un continuo di contenuti che stanno tenendo la serie più viva che mai. Proprio in relazione all'OVA, intitolato Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna, nel corso di queste ultime ore è stato presentato un poster a tema - visionabile a fondo news - illustrato da Kyuuta Sakai e raffigurante Emilia e Puck in un contesto invernale.

Da una parte, insomma, si va a toccare il periodo dell'anno in cui ci troviamo mentre dall'altro lato si può gustare un rimando all'OVA, che è andato ad adattare le vicende narrate all'interno del volume speciale Re: Zero Prequel Bond of Ice e rappresentante quindi un prequel dell'opera principale, con le vicende questa volte incentrate sul primo incontro tra Emilia e Puck, storia che i fan si sono goduti con estremo piacere visti i numerosi elogi che il tutto ha saputo riscuotere da parte del pubblico.