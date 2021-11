Re: Zero, Emilia prende vita grazie al cosplay di Donna

Tra i titoli attualmente più in voga del genere isekai spicca senza alcun dubbio Re: Zero, una serie la cui popolarità è improvvisamente esplosa grazie ad un accattivante adattamento animato. Nonostante la stagione 2 sia terminata da mesi, i fan continuano a supportare la celebre opera con manifestazioni i creatività.

Non ci sono ancora novità in merito a Re: Zero 3 e lo Studio White Fox non si è sbilanciato a riguardo. Qualche mese fa, in occasione di un evento privato, l'autore Tappei Nagatsuki ha parlato della serie televisiva e sul numero di stagioni necessarie per completare definitivamente la storia di Re: Zero. Stando alle parole trapelate dalla manifestazione, infatti, servirebbero 8 stagioni da 25 episodi ciascuna.

Nonostante queste siano solo parole attualmente prive di conferma, i fan sperano in un rinnovo della serie animata e pertanto stanno continuando a supportare la saga con illustrazioni e cosplay dedicati. A tal proposito, la talentuosa cosplayer Donna ha recentemente realizzato un'interpretazione personale di Emilia, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un notevole clamore all'interno della community, merito soprattutto di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

