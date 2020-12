Re:Zero, live stream in programma il 10 dicembre, in arrivo informazioni sui nuovi episodi

La prima parte di Re: Zero 2 si è conclusa lo scorso 30 settembre, e poco più di un mese ci separa dall'uscita dei nuovi episodi. Oggi, 4 dicembre 2020, il profilo Twitter dell'anime ha annunciato una diretta streaming in programma per la prossima settimana, in cui saranno verosimilmente mostrati trailer e data di uscita ufficiale.

L'ultima live stream di Re: Zero risale allo scorso 11 giugno, data in cui lo studio di animazione mostrò un nuovo trailer della Stagione 2 e confermò che gli episodi sarebbero stati divisi in due cour. Anche in questa occasione presenzieranno all'evento Yusuke Kobayashi e Rie Takahashi, voci di Subaru ed Emilia, quindi le possibilità che venga annunciata la data d'uscita ufficiale dell'episodio 14 sono estremamente elevate. L'appuntamento è il 10 dicembre alle ore 21:30 JST, corrispondenti alle 13:30 italiane.

La prima metà della seconda stagione di Re: Zero si è rivelata all'altezza delle aspettative, con temi più maturi, morti più crudeli e grattacapo impossibili da risolvere. La seconda metà dell'anime dovrà contare su un episodio in meno, ma per il momento l'adattamento realizzato dai ragazzi di White Fox si è rivelato impeccabile anche sul fronte del pacing.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la prima parte di stagione? Fatecelo sapere nei commenti. Nel caso in cui voleste conoscere la nostra, di opinione, potete dare un'occhiata alla recensione di Re: Zero 2 - Parte 1.