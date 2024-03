Re: Zero, la maid Rem è reale in questo fedelissimo cosplay italiano

Salvata da Subaru in Re:Zero - Starting a New Life, la dolce ed educata Rem finisce per innamorarsi profondamente di lui. Considerandosi inferiore a qualsiasi altra persona presente nell'universo, trova uno spiraglio d'amore quando vede un ragazzo lottare a costo della vita per proteggerla.

Cameriera della tenuta Roswaal, ha sfruttato la sua vita esclusivamente per servire gli altri, ma quando incontra Subaru, che per la prima volta la tratta per quello che è, una persona con un cuore e un'anima, comprende il suo vero valore. Questo cambiamento significativo è uno dei tratti che rendono questa maid uno dei personaggi più apprezzati dai fan, tanto che è stata creata una statua di Rem da Re Zero in grandezza 1:1, dal costo spropositato. Diamo un'occhiata alla ragazza nella rivisitazione originale e fedele della cosplayer akisora_sen.

In questo cosplay di Rem da Re:Zero - Starting a new life, la cameriera è ritratta con il suo tipico look, che non abbandona neppure quando è fuori dal lavoro. I suoi indistinguibili capelli azzurri, che le coprono l'occhio destro, la rendono una figura immediatamente riconoscibile al pubblico. Dietro al suo atteggiamento sempre educato e rispettoso si nasconde una donna profondamente insicura di sé stessa, sentendosi costantemente inferiore a sua sorella gemella Ram.

Nonostante Subaru non accetti mai l'amore che Rem prova per lui, in quanto profondamente innamorato dell'elfa Emilia, la ragazza sceglie di essergli fedele in ogni situazione. Ma cosa sarebbe successo se il protagonista avesse scelto di stare con la sua spasimante? Uno spin off di Re Zero risponde a questo quesito: molto probabilmente, i due sarebbero scappati per vivere il loro amore, dando alla luce due figli.