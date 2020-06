Re: Zero, presentata la prima statua 1:1 di Rem, il costo è di 40.000 dollari

Nel caso in cui vi avanzassero 40.000 dollari (€36.000) e voleste aggiungere una statua 1:1 di grande qualità alla vostra collezione, vi farà piacere sapere che a partire da oggi potete mettere le mani sulla nuova rappresentazione a grandezza naturale di Rem, la giovane cameriera amica di Subaru in Re: Zero - Starting Life in Another World.

I 40.000 dollari richiesti per questo eccezionale prodotto includono, ovviamente, le tasse di spedizione e un'assicurazione che garantisce il completo rimborso in caso di danneggiamento durante il trasporto. Il prodotto è ispirato ad una vecchia illustrazione di Shinichiro Otsuka e dati gli alti costi necessari per realizzarlo, ne sono state rese disponibili appena tre copie.

La statua di Rem è alta circa 2 metri (158 cm più la lunghezza dell'ombrello) e il peso si attesta intorno ai 56 kg. Il prodotto può essere preordinato e il saldo deve avvenire immediatamente, quindi niente rateizzazione. In calce potete dare un'occhiata a qualche scatto, mentre cliccando sopra il link di Right Stuf potete leggere le specifiche e preordinare la statua.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che presto rivedrete la gemella in azione in Re: Zero 2 e che è attualmente disponibile su Crunchyroll la Director's Cut della prima stagione.