Re:Zero, presentate le cosplayer ufficiali di Emilia e Rem

Quando uscì Re:Zero nel primavera del 2016, fu palese a tutti la bontà di tale opera, tanto che in breve tempo divenne tra le serie più seguite del periodo. Questo successo ha spinto lo studio White Fox ha realizzare anche due OVA. L'ultimo uscito la scorsa settimana, precisamente l'8 novembre.

Mentre l'hype si è mantenuto alto grazie al continuo e nuovo merchandising sui personaggi della serie, oltre alla promozione massiccia dei due OAV sopra citati, infine è anche arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando e di cui vi abbiamo parlato in un passato articolo: l'annuncio ufficiale dell'uscita della tanto attesa seconda stagione di Re:Zero. In merito, al momento si sa ben poco. Dovrebbe uscire ufficialmente nel 2020, ma non si è a conoscenza del periodo preciso. Alcune voci lo vogliono in programmazione durante la stagione invernale, eppure nessuna notizia ufficiale, al momento, può confermare questa ipotesi.

E se già per i due OVA è stata fatta moltissima pubblicità, per il debutto della seconda stagione le cose saranno ancora più grandi, anche attraverso le cosplayer ufficiali di Rem ed Emilia, due dei personaggi femminili più di rilievo dell'intera opera.

Infatti, proprio durante l'evento organizzato per Re:Zero - Starting Life in Another World - Frozen Bonds OVA, sono state presentate in veste di rappresentati ufficiali di Rem ed Emilia appunto, rispettivamente Enako e Moe Iori. Possiamo avere un assaggio dei due cosplay, grazie alle foto pubblicate dal profilo Twitter di @moe_five, che vi abbiamo riportato in calce all'articolo.

Dunque, sembrerebbe che per la seconda stagione di Re:Zero - Starting Life in Another World - vogliano fare le cose in grande e noi non possiamo che apprezzare.

Cosa ne pensate delle due cosplayer ufficiali della serie animata? Fatecelo sapere nei commenti.