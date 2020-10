Re: Zero è il protagonista di un parco divertimenti in Giappone, ecco le nuove attrazioni

Fuji-Q Highland, il noto parco divertimenti giapponese sito ai piedi del Monte Fuji, è famoso soprattutto a causa delle molteplici collaborazioni a tema anime. Negli ultimi due anni il parco ha collaborato con Naruto, Sword Art Online e Fate/stay night e a quanto pare, tra pochi mesi, prenderà vita una nuova iniziativa con protagonista Re: Zero.

La seconda stagione di Re: Zero è entrata in pausa dopo la trasmissione dell'episodio 13, e tornerà nell'inverno del 2021 con la seconda tranche di episodi. In attesa del ritorno in tv, però, i residenti di Yamanashi potranno rivivere le avventure di Subaru e compagni acquistando un biglietto per il parco divertimenti. La collaborazione tra le due parti inizierà nel mese di novembre, periodo in cui il parco subirà un completo restyling per rievocare il più possibile l'ambientazione dell'anime.

In particolare, l'organizzazione ha confermato che saranno completamente modificati il settore dell'entrata principale, le zone ristoro, i negozi di souvenir, alcune attrazioni selezionate e altro ancora. Per quanto riguarda le attrazioni originali, a quanto pare ne sarà realizzata una a realtà aumentata che permetterà ai visitatori del parco di selezionare un'eroina a scelta tra Emilia, Ram e Rem e risolvere alcuni quiz sparsi all'interno di un'area designata.

La collaborazione partirà il 3 novembre 2020 e si concluderà il 13 dicembre, quarantuno giorni dopo. L'idea è quella di capitalizzare il successo dell'anime di White Fox prima del debutto della seconda parte di stagione.



