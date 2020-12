Re: Zero, Rem vi augura buona feste nel magnifico cosplay natalizio di una modella russa

La seconda stagione di Re: Zero tornerà a gennaio, in pieno periodo di festa. I fan dell'anime non vedono l'ora di scoprire come proseguirà la missione di Subaru, e per ingannare l'attesa un'affascinante modella russa ha messo in scena un incredibile cosplay di Rem.

In calce potete dare un'occhiata al costume di Ays, conosciuta come @mk_ays su Instagram, che pochi giorni fa ha deciso di regalare ai suoi fan una serie di scatti con indosso un costume da Rem in versione natalizia. Neanche a dirlo, le foto hanno velocemente superato i 40.000 mi piace, un numero impressionante nonostante la ragazza possa vantare oltre trecentomila follower.

Rem è stata la principale protagonista della prima stagione di Re: Zero insieme a Subaru, e i fan hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarne le qualità. Nel corso del primo episodio della seconda stagione, tuttavia, la ragazza è caduta in un sonno profondo a causa dell'attacco di due peccati capitali, e ora la missione del protagonista è riuscire a salvarla.

Nella serie anime tutti i personaggi hanno iniziato a dimenticare il nome e il volto della loro compagna di avventure, ma fortunatamente la stessa cosa non è successa nel mondo reale, dove i fan continuano a ritenerla come una delle eroine più carismatiche degli anime recenti.

