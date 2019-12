Re: Zero, Rem ed Emilia ammaliano i fan con due sensuali action figure

Dopo un'attesa quasi estenuante, finalmente il pubblico è pronto a riassaporare il ritorno di Re: Zero, previsto durante il 2020 con la famigerata seconda stagione. Ovviamente, a far fronte al gradito ritorno non poteva che pensarci il merchandise ufficiale che si arricchisce ulteriormente di due nuove action figure.

L'infinita battaglia tra Emilia e Rem, nel confronto tra waifu più combattuto nel web negli ultimi anni, sta per tornare con la proposta di Shibuya Scramble Figure. La compagnia nipponica, infatti, ha realizzato due nuovi modellini in scala delle due eroine dell'opera mentre sfoggiano due bellissimi abiti sensuali e sfavillanti. Le statuette in questione, che potete ammirare in tutto il loro splendore in calce alla notizia, non hanno ancora un prezzo definito, né tanto meno una data di uscita.

Ad ogni modo, eventuali novità in merito trapeleranno a partire dal 18 gennaio, quando la compagnia darà il via libera ai pre-ordini. Sicuramente due action figure da non perdere per gli amanti di uno degli isekai più famosi e amati degli ultimi anni, merito di una ventata d'aria fresca proposta dall'adattamento animato a cura dello studio White Fox.

Vi ricordiamo, inoltre, che Re: Zero 2 andrà avanti per ben due cour, con un minimo di 22 episodi per la seconda stagione. A tal proposito, la nuova versione della prima serie debutterà nei prossimi giorni su Crunchyroll, seppur l'azienda non ha attualmente confermato l'arrivo del versione "director cut" anche nel nostro Paese.