Re:ZERO, Rem vi incanterà nel cosplay di Cherry Neko

Ormai in circolazione da quasi un decennio, la serie di light novel Re: Zero - Starting Life in Another World si è distinta all’interno del genere isekai, presentando un protagonista dal destino particolare, e dei comprimari interessanti, a cui spesso i fan dedicano cosplay molto riusciti, come una recente interpretazione di Rem.

Con ben 35 light novel pubblicate in Giappone, di cui 11 sono state già portate in Italia dalla casa editrice J-Pop, la serie ideata da Tappe Nagatsuki continua ad espandersi con sempre nuove avventure per l’hikikomori Subaru Natsuki, allontanato dalle sue passioni e la sua routine per essere spedito all’improvviso in un mondo fantasy, ricco di pericoli. Minacce che però non sembrano intaccare direttamente Subaru, che possiede l’abilità di tornare in vita senza alcuna perdita di memoria.

Ciò però influenza il suo odore, attirando mostri e creature di ogni tipo, e allerta chi è in grado di sentirlo, tra cui anche una delle cameriere della tenuta Roswaal: Rem. Sebbene appaia gentile, Rem è un demone dotata di grandi abilità combattive, e di una certa maestria nell’uso del mazzafrusto sul campo di battaglia. Avvertendo l’odore della strega di Subaru, inizialmente lo detesta e arriva addirittura ad ucciderlo, ma conoscendolo meglio finisce per innamorarsi di lui.

Rem è diventata per questo uno dei personaggi più amati dalla community, e la cosplayer cinese Cherry Neko ha deciso di onorarla con l’interpretazione che potete vedere nell’immagine in fondo alla pagina. Rappresentata con i cappelli più lunghi, Rem è stata resa molto bene, con un’attenzione minuziosa a riproporre anche le spille rosa, e ogni dettaglio sull’abito da cameriera.

Per concludere, ecco tutto quello che sappiamo sulla terza stagione di Re:Zero.