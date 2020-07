Re:Zero: il ritorno traumatico della seconda stagione

Ci sono voluti degli anni ma finalmente la seconda stagione di Re:Zero - Starting Life in Another World è tornata. Dopo aver fatto aspettare gli appassionati per tutto questo tempo il ritorno non è stato certamente dei più delicati, e ha causato una serie di reazioni più o meno positive sui social.

Come di consueto l'episodio comincia con Subaru ed Emilia. Le cose sembrano essere tranquille per quanto riguarda i personaggi di Rem e Ram, ma la calma e la pace vengono distrutte con l'apparizione di due villain. I nemici, che sembrano rappresentare i peccati stessi, sfidano Rem in una battaglia che la vede quasi morire. Rem finirà in coma, ma non è questa la parte peggiore.

Infatti come si vede poco dopo, Subaru prova ad utilizzare il potere donatogli da Satella, il Ritorno dalla Morte, per salvare Rem, ma non sembra esserne in grado. La delusione di non poter riportare in vita una delle persone a lui più care lascia Subaru sconvolto, così come gli spettatori, visto che ora Rem verrà nuovamente dimenticata da tutti, escluso Subaru stesso.

Le reazioni dei fan a queste scene sono state moltissime, e in fondo alla pagine abbiamo scelto di riportarne solo alcune. Tutti gli appassionati si sono detti rattristati e commossi, mentre alcuni hanno sottolineato come la continua ripetizione di eventi già visti in passato non faccia che rendere il tutto un enorme e noioso cliché.

Ricordiamo che l'episodio in questione è disponibile su Crunchyroll, e che di recente lo stesso produttore dell'anime si è espresso sui risvolti narrativi della seconda stagione.