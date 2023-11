Re:Zero stagione 3, tutto ciò che sappiamo sull'anime

La terza stagione di Re: Zero - Starting Life in Another World è stata annunciata tempo addietro ma, per il momento, non abbiamo ancora molte notizie e la produzione, ancora in corso, ci sta impiegando più tempo del previsto. Per cui, se avete ancora alcuni dubbi su quest'uscita, ecco cosa sappiamo al momento su questa serie.

A giugno di quest'anno è arrivato il primo trailer di Re Zero 3 durante l'Anime Japan 2023 da parte della Kadokawa. Questo annuncio era lontano dall'essere completo. Infatti, non sono state presentate informazioni circa il staff, sulla trama o sui doppiatori. Tuttavia, il trailer in questione mostra i personaggi di ritorno Subaru Natsuki ed Emilia.

Successivamente, è stata pubblicata una key visual di Re Zero 3 che mostra in primo piano i personaggi principali della serie. Assieme a questo poster, è stata offerta un'anteprima di ciò che vedremo in questa terza stagione. Ecco ciò che ha spoilerato il sito ufficiale di Re Zero:

"È passato un anno dalla battaglia contro il Grande Coniglio, così come da quando i protagonisti hanno respinto il feroce assalto del gruppo di Elsa che ha visto la liberazione del Santuario a cui Beatrice era legata. L'Accampamento di Emilia ha lavorato insieme per la Selezione Reale. Ma mentre Natsuki Subaru ha trascorso le sue giornate divertendosi, una sola lettera di un messaggero segnala la fine della pace.

È una lettera di una delle candidate alla Selezione Reale, Anastasia, che invita Emilia in una delle cinque città principali di Lugunica: la città di Pristella. Dopo aver accettato l'invito, al gruppo di Subaru attendono tutti i tipi di riunioni possibili. Alcuni inaspettati, altri involontari e alcuni arriveranno in futuro! Le cattive intenzioni si agitano sotto la superficie; una crisi di livelli senza precedenti è in agguato dietro l’angolo."