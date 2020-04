Re: Zero, il secondo OVA della serie è ora disponibile su Crunchyroll Italia

Agli inizi del mese di Aprile, Crunchyroll Italia aveva annunciato l'arrivo di Re: Zero - The Frozen Bond, il secondo e ultimo OVA della serie animata. Pochi minuti fa, i canali social del servizio hanno comunicato la disponibilità del lungometraggio sulla piattaforma di streaming.

Una mossa decisamente gradita da parte di Crunchyroll, che continua a intrattenere i fan della serie di Re: ZERO in attesa della seconda stagione, rimandata a Luglio a causa dell'emergenza Coronavirus. In sostanza, l'OVA consiste in un episodio prequel dalla durata di circa 30 minuti, nei quali si racconterà il primo incontro tra Emilia e Puck.

Inoltre, L'OVA in questione riceverà persino un adattamento manga, come ha rivelato l'ottavo numero della rivista Young Gangan di Square Enix. Il fumetto, salvo complicazioni imponderabili, dovrebbe arrivare nel corso del periodo primaverile sul sito web e sull'applicazione di Manga Up!.

Per fruire al meglio di Re: Zero - The Frozen Bond, vi consigliamo la visione di Re: Zero Memory Snow, la puntata inedita contenuta nell'episodio 7 della Director's Cut della serie animata. Qui sotto potete dare un'occhiata alla breve sinossi fornita dalla produzione:

"Il Demon Beast Wolgarm è stato sconfitto da Subaru e i suoi amici, i quali hanno salvato i bambini del villaggio di Irlam. Poiché i personaggi possono finalmente godersi un momento di pace, Subaru intraprende una certa missione segreta che nessuno dei suoi amici dovrà scoprire. Tuttavia, sebbene il ragazzo si sia travestito, Petra e gli altri bambini del villaggio lo scoprono dopo cinque secondi appena".

