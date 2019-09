Re:Zero - Starting Life in Another World, Rem protagonista di una nuova figure

Nel corso della giornata odierna, la pagina Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato le prime immagini - visionabili a fondo news - di una nuova figure dedicata a Re:Zero - Starting Life in Another World, apprezzata light novel scritta da Tappei Nagatsuki, e raffigurante Rem.

La statuetta, targata Union Creative, mette in mostra Rem vestita con solo un camicetta. Il prodotto è alto 15cm ed è da oggi disponibile per la prenotazione, mentre l'effettivo rilascio è attualmente previsto per questo dicembre. Inoltre, proprio nel corso di questi ultimi giorni era stata presentata al pubblico un'altra figure dedicata a Rem.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Re:Zero - Starting Life in Another World, è una serie di light novel scritta da Tappei Nagatsuki e illustrata da Shin'ichirō Ōtsuka. In totale, Media Factory ha pubblicato venti volumi accompagnati da tre storie secondarie e quattro raccolte di storie brevi, tutte sotto l'etichetta MF Bunko J, a partire da gennaio 2014. Due adattamenti manga editi da Media Factory e uno pubblicato da Square Enix hanno iniziato la serializzazione tra il 2014 al 2015. Un adattamento anime, prodotto da White Fox, è stato inoltre rilasciato in Giappone tra il 3 aprile e il 18 settembre 2016, mentre una visual novel basata sulla serie, prodotta da 5pb., è stata pubblicata il 30 marzo 2017. In Italia i diritti di light novel e manga sono stati acquistati da Edizioni BD per l'etichetta J-Pop.

Il grande successo riscosso dall'opera ha successivamente portato all'annuncio di un adattamento anime di venticinque episodi che è stato diretto da Masaharu Watanabe e scritto sotto la supervisione di Masahiro Yokotani. L'opera è stata prodotta dallo studio d'animazione White Fox, andata in onda dal 3 aprile al 18 settembre 2016 su TV Tokyo e qualche giorno più tardi su TV Osaka, TV Aichi e AT-X. In tutto il mondo gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast, anche con sottotitoli in lingua italiana, da Crunchyroll. Qui di seguito potete invece leggere una sinossi dell'opera:

"In un giorno come tanti altri, lo studente Subaru Natsuki si ritrova catapultato in un altro mondo. Nel mezzo dello shock di ritrovarsi da solo in un mondo sconosciuto viene pure attaccato, ma una misteriosa ragazza dai capelli d'argento e un gatto fatato lo salvano. Subaru cerca di collaborare con la ragazza per ricambiare il favore quando vengono attaccati di nuovo e uccisi. Subaru si risveglia nello stesso posto in cui si è ritrovato in questo nuovo mondo per la prima volta e lì capisce di possedere l'abilità di ritornare indietro attraverso la morte, ovvero di riavvolgere il tempo quando muore. E ora il suo scopo è di salvare la misteriosa ragazza dal tragico destino!"