Re: Zero - Starting Life in Another World: ecco trailer e key visual del secondo OVA

Qualche mese fa vi avevamo parlato del secondo OVA di Re: Zero - Starting Life in Another World, l'anime di Studio White Fox tratto dalla famosa opera di Tappei Nagatsuki. Oggi, a sorpresa, sono stati pubblicati trailer, key visual e data di uscita del secondo episodio speciale.

Stando a quanto rivelato finora, l'OVA si intitolerà "Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna" e adatterà il Volume speciale Re: Zero Prequel: Bond of Ice, pubblicato per la prima volta il 24 giugno 2016. La puntata fungerà da prequel e racconterà l'incontro tra Emilia e Puck.

A tal proposito, potete osservare in cima all'articolo il primo PV dedicato all'OVA, pubblicato nella giornata odierna dal profilo Twitter @pkjd8l8. In calce invece potete osservare una nuova key visual, tratta dall'episodio e raffigurante i due protagonisti. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Hyouketsu no Kizuna farà il suo debutto nei cinema giapponesi l'8 novembre 2019.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la serie originale di Re: Zero è andata in onda per la prima volta nel lontano 2016 e racconta le avventure di Subaru Natsuki. Il giovane, teletrasportato in un altro mondo, fa la conoscenza di Emilia, una bellissima ragazza dai capelli argentati. Dopo che questa gli salva la vita, Subaru decide di viaggiare insieme a lei aiutandola a sfuggire al suo tragico destino.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo inoltre che Re: Zero è stata confermata per una seconda stagione durante l'Anime Japan 2019, dunque non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle informazioni a riguardo!