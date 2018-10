Re:ZERO -Starting Life in Another World- Memory Snow, ecco il nuovo trailer completo!

Ecco il nuovo trailer in lingua originale di Re:ZERO -Starting Life in Another World- Memory Snow, si tratta di un filmato esteso, di oltre un minuto e trenta secondi, che ci fornisce un nuovo sguardo sulle nuove avventure di Subaru e compagni in questo speciale OAV inedito tutto da scoprire.

Come ormai tutti gli appassionati sapranno, sta per essere pubblicato un OAV dedicato alla serie di Re:ZERO, intitolato Re:ZERO -Starting Life in Another World- Memory Snow, il cui arrivo è previsto per il prossimo 6 ottobre 2018. Dopo l'annuncio di alcuni mesi fa, sono state pubblicate varie key visual dedicate, ma ancora mancava un trailer completo che ci introducesse agli eventi narrati nel nuovo speciale. Da poche ore i fan sono stati accontentati, con un filmato di oltre un minuto e trenta secondi, pieno di scene molto interessanti per tutti coloro che seguono la serie.

Questo speciale televisivo sembra prendere le mosse dagli avvenimenti che fanno seguito alla sconfitta del Demon Beast Wolgarm da parte di Subaru e i suoi amici, i quali hanno salvato i bambini del villaggio di Irlam. Sembra che, dato che i protagonisti possono finalmente godersi qualche istante di pace, Subaru decida di imbarcarsi in una missione segreta persino per i suoi amici più stretti. Tuttavia, il giovane viene scoperto da Petra e dagli altri bambini del villaggio in pochi secondi, nonostante il travestimento che avrebbe dovuto camuffarlo. Cosa ne sarà del suo appuntamento con Emilia?

Riportiamo di seguito la trama della serie originale, per chi fosse interessato a recuperare questa serie:

"La storia segue la vita quotidiana di Subaru Natsuki, un liceale del nostro tempo che viene trasportato misteriosamente in mondo fantastico. Il ragazzo si ritrova a fare squadra con Emilia, una ragazza con poteri magici e con vari altri nuovi amici. Sfortunatamente, i due rimangono tragicamente uccisi per mano di un assassino sconosciuto...

Subaru scopre che quando muore si sveglia nello stesso luogo dove era stato teletrasportato, per rivivere la sua giornata ancora una volta. Il suo nuovo potere di tornare indietro nel tempo, basterà per evitare i terrificanti eventi che lo coinvolgono?"

Masaharu Watanabe dirigerà l’anime per lo studio WHITE FOX, mentre Kyuta Sakai è stato incaricato di dirigerne le animazioni, reinterpretando il character design originale di Shinichirou Otsuka. La sceneggiatura è stata invece affidata a Masahiro Yokotani, con Kenichiro Suehiro che comporrà la colonna sonora dello speciale in questione.