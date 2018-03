Re:Zero - Starting Life in Another World ha rilasciato una nuova key visual per l'OVA

anime, sperando che arrivi prima o poi. Mentre una seconda stagione non è stata ancora confermata, almeno la serie sta ottenendo nuovi contenuti sotto forma di un nuovo OVA.

Il nuovo OVA, che sta per uscire nei cinema giapponesi, ha rilasciato una nuova key visual per promuovere il progetto. L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, mostra una nevicata straordinaria lungo i volti sorpresi e felici dei personaggi principali Subaru ed Emilia. Anche se non ci sono dettagli concreti su quando l'OVA sarà presentato in anteprima, o in quali sale giapponesi sarà disponibile, si prevede che ulteriori informazioni saranno rivelate durante Anime Japan 2018.

In programma al Tokyo Big Sight dal 22 Marzo fino al 25 dello stesso mese, il cast della serie avrà un evento teatrale presso lo stand di Kadokawa durante l'ultimo giorno di Anime Japan 2018. Ci si aspetta anche che partecipino i doppiatori di Subaru ed Emilia, Yusuke Kobayashi e Rie Takahashi.

Per coloro che non conoscono la serie anime Re:Zero - Starting Life in Another World, la serie è stata originariamente creata da Tappei Nagatsuki con illustrazioni fornite da Shinichirou Otsuka. La storia segue Subaru Natsuki, un homebody che si sveglia in un mondo fantastico mentre stava tornando a casa dal minimarket. Incontrando un elfo dai capelli d'argento di nome Satella, decide di aiutarla nel suo viaggio per recuperare un oggetto rubato.