Re:Zero, svelate interessanti novità sulla release della seconda stagione

I fan hanno dovuto aspettare parecchio, ma dopo un lungo periodo di silenzio è infine arrivato il tanto sperato annuncio, la conferma ufficiale di una seconda stagione dedicata a Re:Zero, serie anime tratta dalla light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Tappei Nagatsuki, una notizia che ha saputo fare la felicità di molti.

Come se ciò non fosse già abbastanza, inoltre, il franchise vedrà presto anche il sopraggiungere di un OVA dedicato - e intitolato Re:Zero Prequel Bond of Ice - che fungerà da prequel alle vicende narrate nella serie originale, un altro modo per tornare a incontrare i personaggi di questa fortunata opera. A riguardo, per il momento conosciamo solo la release nipponica e purtroppo ben poco è stato detto a riguardo di un'uscita nel resto del mondo, nonostante alcune voci sembrerebbero indicare Crunchyroll come sito prediletto in cui l'opera verrà rilasciata. Ebbene, recentemente sono giunte alcune interessanti informazioni relative a quella che sarà la finestra di lancio della seconda stagione.

Andando più nel dettaglio, infatti, il profilo Twitter SPY ha reso noto che il nuovo arco narrativo di Re:Zero vedrà la luce in Giappone all'inizio del 2020. Per il momento non vi sono altre informazioni che possano dare un'idea più chiara del periodo di pubblicazione del tutto, ma molti fan scommettono a questo punto che la produzione vedrà la luce nella stagione invernale del 2020, il che significa che l'attesa è quasi finita. Nel mentre, lo staff al lavoro sull'opera ha già rilasciato un primo teaser dedicato alla seconda stagione di Re:Zero.