Da Re: Zero a Sword Art Online, la Top 10 dei migliori anime estivi secondo i giapponesi

Lo scorso luglio, circa 100.000 utenti giapponesi hanno votato l'anime più atteso della stagione estiva, su richiesta dello staff di sondaggisti di NTT Dicotomo. Oggi, ad un mese esatto di distanza, oltre 70.000 spettatori hanno votato il migliore anime attualmente in onda. Re: Zero 2 sarà riuscito a mantenere la prima posizione?

Qui sotto potete dare un'occhiata alla Top 10, stilata nel corso dell'ultima settimana di luglio. Non essendo disponibili sul servizio streaming scelto per redigere il sondaggio, sono stati esclusi dalla lista Oregairu 3 e The God of High School.

Top 10 migliori anime della stagione estiva

Re: Zero 2 - 8.447 voti The Misfit of Demon King Academy - 7.334 Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (Parte 2) - 6.921 Rent-A-Girlfriend - 5.274 Uzaki-chan Wants to Hang Out! - 5.257 Fire Force 2 - 4.519 Super HxEros - 3.781 Monster Girl Doctor - 3.257 Deca-Dance - 3.049 Diary of Our Days at the Breakwater - 3.660

Top 5 maschile

Re: Zero 2 - 6.408 voti The Misfit of Demon King Academy - 5.334 Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (Parte 2) - 5.334 Uzaki-chan Wants to Hang Out! - 4.511 Rent-A-Girlfriend - 4.251

Top 5 femminile

Re: Zero 2 - 1.918 voti Fire Force 2 - 1.705 The Misfit of Demon King Academy - 1.636 Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (Parte 2) - 1.502 Millionaire Detective Balance:Unlimited" - 1.062

The Misfit of Demon King Academy scala dunque diverse posizioni, passando dal sesto al secondo posto, mentre Re: Zero 2 rimane imbattibile. Salgono in classifica anche le due commedie romantiche, Rent-A-Girlfriend e Uzaki-chan, mentre Deca-Dance spicca letteralmente il volo passando dalla posizione 22 alla 9.

E voi cosa ne pensate? Cosa state guardando in questo periodo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più su queste opere, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista degli anime estivi 2020.