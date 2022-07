Re: Zero, la terza stagione entra nei trend: che sta succedendo?

Re: Zero è uno dei titoli di genere isekai più conosciuti degli ultimi anni, una gallina dalle uova d'oro che si è già arricchita di ben due stagioni da 24 episodi ciascuna. I presupposti per una terza serie ci sono tutte, tuttavia la situazione non è delle più rosee per lo studio White Fox.

Che fine ha fatto Re: Zero 3? In molti si stanno domandando, da più di un anno, per quale motivo lo staff non abbia annunciato ufficialmente la messa in produzione dei nuovi episodi dopo il grande successo della passata stagione. Dare una spiegazione precisa a ciò non è affatto semplice, tuttavia lo studio di animazione incaricato del progetto, White Fox, non sta navigando nelle migliori delle acque.

Qualche giorno fa nei trend di Twitter è diventato virale l'hashtag 'ReZero3', fenomeno che ha stupito persino l'autore della novel originale, Tappei Nagatsuki, che non si aspettava una cosa del genere dal momento che attualmente lui stesso non è conoscenza di un'eventuale stagione 3. Qualche settimana fa, infatti, White Fox ha perso uno dei suoi producer di punta, Tsunaki Yoshikawa, per fondare un'altra compagnia. Il produttore è un ruolo molto importante in uno studio di animazione, vi basti pensare che diversi dipendenti, nonché lo scheletro dello staff dietro all'anime di Re: Zero, ha deciso di seguirlo nella sua nuova impresa. Questo non significa che Re: Zero 3 non si farà, ma che sicuramente la situazione è più complicata di quanto appare dall'esterno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver letto queste dichiarazioni sul finale della light novel.