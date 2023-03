Re: Zero: primo trailer della terza stagione dall'Anime Japan 2023

Uno degli isekai più apprezzati del settore, e che ha contribuito alla diffusione del genere in tutto il mondo, sta per tornare sul piccolo schermo. Dopo le prime speculazioni sul fatto che durante l’Anime Japan 2023, è finalmente arrivata la conferma ufficiale. Ecco il primo trailer ufficiale della terza stagione di Re: Zero.

Dopo vari adattamenti manga e trasposizioni, l’opera scritta da Tappei Nagatsuki e illustrata da Shin’ichiro Otsuka conta ormai di più di 30 romanzi, e non sembra essere destinata a fermarsi molto presto. La storia dell’hikikomori Subaru Natsuki, trasportato all’improvviso in un mondo fantasy dove stringerà un forte legame con la mezzelfa Emilia, riprenderà anche sugli schermi, come confermato da alcune figure chiave di Kodansha durante il panel dedicato alla serie durante l’Anime Japan 2023.

La conferma della produzione, ad opera dello studio d’animazione White Fox, è stata accompagnata con un trailer, dalla durata di due minuti, che potete vedere in cima alla pagina. Nella prima metà del video promozionale si nota il passaggio dal bianco a nero della piuma che anticipa l’arrivo degli antagonisti, verso i quali Subaru e compagni volgono lo sguardo preoccupati e decisi.

Attualmente non è stata confermata né una data d’uscita né tantomeno un periodo generico in cui potrebbe arrivare la terza stagione dell’anime, quindi possiamo suppore che la produzione sia ancora nelle prime fasi e che potrebbe arrivare nel corso del 2024. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Re: Zero.