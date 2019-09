Ecco le reaction dei fan di Fairy Tail alla fine prossima dell'anime

Fairy Tail è un manga scritto e disegnato da Hiro Mashima , pubblicato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha tra il 2 agosto 2006 e il 26 luglio 2017. Dalla serie sono nati tanti spin-off cartacei come Fairy Tail Zero e l'attuale sequel Fairy Tail: 100 Years Quest. L'anime prodotto da A-1 Pictures è andato avanti per 175 episodi dal 2009 al 2013, per poi riprendere con una seconda fase durata dal 2014 al 2016 con 102 episodi. L'ultima stagione è quella attualmente in corso, la quale conterà 51 episodi trasmessi tra il 7 ottobre 2018 e il 29 settembre 2019. Fairy Tail è stato poi adattato in tanti OVA speciali e anche lungometraggi, ma nel futuro ci sarà di certo la prosecuzione con l'adattamento animato di Fairy Tail: 100 Years Quest .

