Real Girl (3D Kanojo): ecco quando la seconda stagione dell'anime andrà in onda

Nel corso delle ultime ore, Animax Asia ha ufficialmente rivelato che la seconda stagione della serie anime Real Girl (3D Kanojo), tratta dal manga di Mao Nanami, andrà in onda il prossimo 22 maggio alle ore 20:00 con la prima puntata, con nuovi episodi che verranno trasmessi ogni mercoledì.

Come già annunciato, la seconda stagione - presentata originariamente in Giappone l'8 gennaio 2019 - vedrà il ritorno di diverse figure che già lavorarono all'opera. Nello specifico, Takashi Naoya (Touken Ranbu: Hanamaru) si è occupato della regia grazie al contributo di Hoods Entertainment (If Her Flag Breaks, Drifters, Märchen Mädchen). Deko Akao (Flying Witch, Noragami, After the Rain) è stata assegnata alla composizione della serie mentre Satomi Kurita (Hina Logic - di Luck & Logic) ha lavorato al character design dei personaggi. Infine, BiSH ha lavorato alla sigla iniziale "Futari nara" mentre la band Fujifabric ha eseguito la sigla finale "Hagan" (Broad Smile).

La prima stagione venne presentata in Giappone nell'ormai lontano aprile 2018, per un totale di 12 episodi grazie ad Animax Asia che l'ha trasmessa lo scorso settembre. Nel caso in cui non lo conosceste, il manga segue Hikari "Tsuttsun" Tsutsui, un ragazzo delle superiori che si accontenta delle ragazze virtuali che incontra all'interno di anime e videogiochi. Non ha molti amici e vive nel suo mondo, ma un giorno, quando si ritrova a dover pulire una piscina, viene avvicinato da Iroha, la ragazza più affascinante e popolare della scuola.